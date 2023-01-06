06 января 2023, 13:00
ООН призвали защитить права задержанного в Литве журналиста Sputnik
Омбудсмен Москалькова призвала ООН защитить задержанного редактора «Sputnik Литва» Касема
Организация Объединенных Наций обязана принять меры по защите арестованного в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Об этом в Telegram-канале написала уполномоченный правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен назвала задержание журналиста нарушением международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов и покушением на свободу слова.
Реклама
«Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека. Примите меры по защите прав Марата Касема в рамках своего мандата, обратите внимание на этот вопиющий факт», — написала Москалькова.
Реклама
Служба Государственной безопасности Латвии задержала Касема в Риге 5 января. В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Согласно информации латвийских силовиков, журналист занимался шпионской деятельностью. Ему вменяют преступления по двум уголовным статьям с возможным общим наказанием до 20 лет тюрьмы.
Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что задержание Касема стало местью диктаторского режима за правду и свободу.
Латвия
Журналистика
Реклама
Реклама