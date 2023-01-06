Мир 06 января 2023, 13:00 ООН призвали защитить права задержанного в Литве журналиста Sputnik Омбудсмен Москалькова призвала ООН защитить задержанного редактора «Sputnik Литва» Касема РИА «Новости»

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Организация Объединенных Наций обязана принять меры по защите арестованного в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Об этом в Telegram-канале написала уполномоченный правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен назвала задержание журналиста нарушением международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов и покушением на свободу слова.

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«Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека. Примите меры по защите прав Марата Касема в рамках своего мандата, обратите внимание на этот вопиющий факт», — написала Москалькова.

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Служба Государственной безопасности Латвии задержала Касема в Риге 5 января. В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Согласно информации латвийских силовиков, журналист занимался шпионской деятельностью. Ему вменяют преступления по двум уголовным статьям с возможным общим наказанием до 20 лет тюрьмы.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что задержание Касема стало местью диктаторского режима за правду и свободу.