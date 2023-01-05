Власть 05 января 2023, 19:20 МИД России назвал арест журналиста Касема в Латвии местью диктаторских режимов за правду Захарова: задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема — месть диктаторов за правду РИА «Новости»

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Задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема в Литве является местью диктаторских режимов за свободу и правду. Таким мнением официальный представитель российского МИД Мария Захарова поделилась в своем Telegram-канале.

Спецслужбы Латвии арестовали Касема, сославшись на якобы нарушение им ограничительных мер. Журналиста также заподозрили в шпионаже.

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По словам Захаровой, шесть месяцев назад Марат Касем жаловался на преследование со стороны прибалтийских государств за журналистскую деятельность.

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«Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона выясняет все обстоятельства задержания журналиста. Дипломат призвала международные структуры подключиться к процессу.

Адвокат Касема настаивал, чтобы его отпустили под залог, однако суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время шеф-редактор «Sputnik Литва» находится в рижской тюрьме.