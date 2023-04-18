Общество 18 апреля 2023, 11:58 Акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате Организаторы «Бессмертного полка» проведут акцию в 2023 году в смешанном формате Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в России в нескольких форматах, принять в ней участие желающие смогут как онлайн, так и офлайн. Об этом ТАСС заявила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.

По словам парламентария, решение о смешанном формате было принято, чтобы как можно больше людей могли принять участие в акции.

Реклама

«Чтобы как можно большее количество людей смогли найти именно тот формат, который им сейчас по душе», — сказала Занко.

Она добавила, что в регионах пройдут и другие мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне. Для них также предусмотрены очный и онлайн-форматы.

Ранее власти Курской области решили не проводить парад в честь Дня Победы в 2023 году. В каком формате состоится акция «Бессмертный полк» в регионе, еще неизвестно. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил об отмене праздничных мероприятий 1 и 9 мая. При этом руководство Севастополя аналогичное решение еще не приняло. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о консультациях, которые на этот счет проводятся с министерством обороны.