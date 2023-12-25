Общество 25 декабря 2023, 12:20 Аксенов объяснил, когда аэропорт Симферополя возобновит работу Глава Крыма Аксенов: аэропорт Симферополя откроют после окончания СВО Aleksander Lyskin/Global Look Press

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Аэропорт Симферополя из соображений безопасности вернется к работе только после окончания специальной операции. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, что до начала туристического сезона на линии боевого соприкосновения произойдут положительные изменения.

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Режим ограничения полетов в ряде регионов России ввели с 24 февраля 2022 года. Сейчас остаются закрытыми воздушные гавани Белгорода, Брянска, Воронежа, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя и Элисты.

Днем 22 декабря в аэропорту Калуги ввели план «Ковер». Причиной стал украинский беспилотный летательный аппарат в небе над регионом. Вылеты всех самолетов временно задержали, а находившиеся в воздухе лайнеры отправили на запасные аэродромы.

В тот же день частичные ограничения на вылет ввели в аэропорту Домодедово. Такую меру связали с обеспечением дополнительных мер безопасности пассажиров. Введенные ограничения не сказались на графике рейсов.