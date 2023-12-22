Транспорт 22 декабря 2023, 15:59 План «Ковер» отменили в аэропорту Калуги Международный аэропорт Калуга снял план «Ковер» РИА «Новости»

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В калужском аэропорту отменили план «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«План „Ковер“ сняли. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов», — уточнили в аэропорту.

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Узнать об изменениях в расписании можно на онлайн-табло аэропорта. План «Ковер» ввели в калужской воздушной гавани днем в пятницу, 22 декабря. Причиной подобной меры стал украинский беспилотник в небе над регионом. Вылеты всех самолетов временно задержали, а находившиеся в воздухе лайнеры направили на запасные аэродромы.

В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы Украины атаковали первым беспилотником около 13:50. Еще два запустили через 10 минут. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщал о работе систем противовоздушной обороны над Дзержинским районом. ПВО нейтрализовала все цели.