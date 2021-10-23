Африканец в Воронеже подрался с пассажирами в маршрутке из-за маски

Темнокожий студент в Воронеже спровоцировал драку в маршрутке. Пассажиров разозлило то, что он отказался приподнять маску, которая была спущена на подбородок.

Конфликт на почве масочного режима произошел в маршрутке № 3В. Пассажиры пытались заставить темнокожего парня правильно надеть маску. Сначала просили «по-хорошему». Впоследствии все дошло до рукоприкладства.

Африканец объяснял, что из-за маски ему трудно дышать, и требовал, чтобы на него перестали кричать. В какой-то момент темнокожего толкнули, и в тесном салоне завязалась драка. Предположительно, одному из пассажиров разбили нос. После этого иностранца выкинули из маршрутки.

В Воронежской области с 11 октября ужесточили ковидные ограничения. В регионе в том числе ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей, которые не привились от коронавируса или не переболели ковидом за последние полгода.

Летом в Набережных Челнах полицейские в спущенных масках силой вытолкнули мужчину из автобуса после того, как его заметили без защиты.