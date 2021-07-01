Полицейские в спущенных масках силком вытащили мужчину из автобуса за проезд без защиты

Несколько полицейских в Набережных Челнах силой вытолкнули мужчину из автобуса за то, что он якобы нарушил масочный режим. Люди в маршрутке сняли происходящее на видео, которое распространилось в соцсетях. Об этом сообщила «Россия Татарстан».

Стражам порядка пришлось силой выталкивать из маршрутки пассажира, которого уличили в несоблюдении масочного режима. Однако на кадрах видно, что мужчина был в маске. Предположительно, он надел ее только тогда, когда увидел полицейских. А в автобусе был без нее. Хотя за него заступились пассажиры. Можно услышать, как они уверяют, что мужчина ничего не нарушал.

Люди в маршрутке пристыдили сотрудников полиции за такие жесткие меры контроля. Мужчина держался за поручень и за дверь, его буквально выволакивали на улицу.

«Ерундой занимаетесь! Идите бандитов ловите!» — крикнула одна из женщин в салоне.

Ранее в Екатеринбурге в магазине «Детский мир» покупатель напал на продавщицу после того, как она попросила его надеть маску. Мужчина покупал машинку с радиоуправлением, писала «Газета.ru».