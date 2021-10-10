Все школы Воронежа переведут на удаленку

В Воронеже всех школьников с 12 октября переведут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на правительство региона сообщило РИА «Новости».

Воронежские власти ранее заявили, что с 11 октября на удаленку перейдут ученики пятых-восьмых и десятых классов школ. Теперь принято решение, что с 12 октября дистанционное обучение в школах Воронежа вводится для всех классов.

Правительство региона также рекомендовало работодателям перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, чьи дети учатся в начальной школе.

На дистант в Воронеже также перейдут все организации, которые занимаются образовательными программами и спортивной подготовкой. Но возможность индивидуальной очной работы в рамках учебного плана сохраняется.

Заведения общепита в Воронеже будут работать до 21:00. С 11 октября в регионе введут QR-коды и самоизоляцию для непривитых жителей старше 65 лет, как и в Татарстане.

За минувшие сутки в Воронежской области выявили 630 инфицированных. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали более 139 тысяч случаев заражения коронавирусом.