Аферисты стали звонить учителям и близким пострадавших после стрельбы в Казани

Случаи мошенничества участились после стрельбы в гимназии №175 в Казани. Об этом предупредили в мэрии столицы Татарстана.

Злоумышленники под видом сотрудников официальных ведомств звонят местным жителям, в том числе учителям и родственникам пострадавших при стрельбе в казанской гимназии. Их цель — заполучить персональные данные.

«Жителям города нужно быть внимательными, не сообщать персональные данные по телефону и не переводить деньги неизвестным», — предупредили в администрации города.

Кроме того, в интернете публикуются сообщения о сборе денег для пострадавших. Однако не надо переводить средства на сомнительные счета, а следует обращаться в официальные, проверенные фонды. Сбор средств организовал Российский Красный Крест совместно со Сбербанком. Ранее пожертвования в организацию сделали президент Татарстана Рустам Минниханов, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее Минниханов поручил жестко пресекать попытки романтизации казанского стрелка в Сети. На таких сайтах не только не осуждают жестокое преступление, но и побуждают к совершению подобных действий.

Стрельба в гимназии №175 в Казани произошла утром 11 мая. Погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Огонь открыл 19-летний юноша, который ранее учился в этой школе. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В казанской школе №174, которая приняла учеников после стрельбы в гимназии №175, усилили охрану. В школе установили рамки металлоискателя и видеокамеры по периметру образовательного учреждения. Президент России Владимир Путин постановил наградить учителей и сотрудников гимназии №175, писало Ura.ru.