Принявшую детей из казанской гимназии №175 школу взяли под усиленную охрану

В казанской школе №174, которая приняла учеников после стрельбы в гимназии №175, усилили охрану. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента.

По данным телеканала, в школе установили рамки металлоискателя и видеокамеры по периметру здания. Кроме охранника в школе будут дежурить два сотрудника Росгвардии. На входе работает тревожная кнопка.

11 мая 19-летний житель Казани пришел в школу №175, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь из ружья по людям. На входе в школу в тот момент не было охраны — на посту сидела вахтерша.

Во время стрельбы погибли девять человек. 23 получили ранения. Через восемь минут после нападения Ильназ Галявиев сдался силовикам. Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве. Обвиняемого в преступлении отправили на два месяца в следственный изолятор. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Это может занять два месяца.

Галявиев легально купил ружье в оружейном магазине в Йошкар-Оле. СК сообщил, что в прошлом году у молодого человека выявили заболевание мозга. Источник в силовых структурах Татарстана рассказал РИА «Новости», что несколько лет назад Галявиев прошел медицинское обследование при постановке на воинский учет. Его признали психически здоровым.