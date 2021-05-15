Президент Татарстана призвал жестко пресекать попытки романтизации казанского стрелка

Правоохранителей Татарстана обязали жестко пресекать интернет-ресурсы, героизирующие устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 Ильнара Галявиева. С таким поручением обратился президент республики Рустам Минниханов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

Минниханов провел 15 мая координационное совещание с правоохранительными органами, на котором поднял вопросы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. В рамках этой встречи президент Татарстана узнал о большом количестве интернет-ресурсов, которые в своих публикациях героизируют злоумышленника. Каждый день в этих статьях рассказываются подробности о его жизни.

«Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жестко пресекать такие действия», — говорится в сообщении.

По мнению президента республики, такие сайты не только не осуждают жестокое преступление, но и побуждают к совершению подобных действий. Поэтому любые попытки романтизации стрелка должны находиться под особым взором правоохранителей, добавил Минниханов.

Стрельба в гимназии №175 в Казани произошла утром 11 мая. Погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Особо тяжелых самолет МЧС доставил на лечение в Москву. Огонь открыл 19-летний юноша, который ранее учился в этой школе. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В Министерстве образования Татарстана начали составлять список сотрудников школы №175 Казани, которые проявили героизм во время нападения на учебное заведение. А в школе усилили охрану.