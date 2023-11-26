Общество 26 ноября 2023, 10:33 Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатному режиму работы Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу после ограничений РИА «Новости»

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Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты утром 26 ноября. Однако позже они приступили к работе в штатном режиме, сообщили РИА «Новости» в пресс-службах авиагаваней.

Рейсы задерживали в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. В Домодедово прием и вылет самолетов не осуществляли с 05:34 до 06:30.

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«В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аналогичное заявление сделали в пресс-службе аэропортов Жуковский и Внуково.

В московских аэропортах 26 ноября задержали почти 30 рейсов, а три отменили. До этого Минобороны заявило, что средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской, Брянской, Калужской и Тульской областями.