26 ноября 2023, 09:13
Почти 30 рейсов задержали и три отменили в московских аэропортах
«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили 29 рейсов и три задержали
Как минимум 29 рейсов задержали и три отменили в трех московских аэропортах утром в воскресенье, 26 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса«Яндекс. Расписание».
По информации на 08:32, в Шереметьеве задержали девять рейсов, в Домодедове — 11 рейсов и еще три отменили, во Внукове — девять рейсов. Информации о задержках в аэропорту Жуковский на данный момент нет.
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Министерство обороны России утром в воскресенье сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской, Брянской, Калужской и Тульской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что часть ликвидированных дронов направлялась в сторону российской столицы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнял, что силы ПВО перехватили пять беспилотников над Раменским, Наро-Фоминским, Одинцовским и Подольским городскими округами.
Беспилотники
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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