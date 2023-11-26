Общество 26 ноября 2023, 09:13 Почти 30 рейсов задержали и три отменили в московских аэропортах «Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили 29 рейсов и три задержали

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Как минимум 29 рейсов задержали и три отменили в трех московских аэропортах утром в воскресенье, 26 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса«Яндекс. Расписание».

По информации на 08:32, в Шереметьеве задержали девять рейсов, в Домодедове — 11 рейсов и еще три отменили, во Внукове — девять рейсов. Информации о задержках в аэропорту Жуковский на данный момент нет.

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Министерство обороны России утром в воскресенье сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что часть ликвидированных дронов направлялась в сторону российской столицы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнял, что силы ПВО перехватили пять беспилотников над Раменским, Наро-Фоминским, Одинцовским и Подольским городскими округами.