04 июля 2023, 08:16
Аэропорт Внуково возобновил работу
Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу
Аэропорт Внуково возобновил работу без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Внуково возобновил работу с 08:00 4 июля», — говорится в сообщении ведомства.
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Утром во вторник Росавиация вводила ограничения во Внуково на выпуск и прием воздушных судов. Всего на запасные аэродромы ушли шесть рейсов: по одному у авиакомпаний Flydubai, UTair и Azur Air — в Домодедово, а также три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево.
Другие аэропорты столицы и Московской области продолжали работу в штатном порядке. Все авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения и аэропортовые службы работали в привычном графике.
Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в небе над Новой Москвой и Подмосковьем. Работу ПВО показали на видео.
Беспилотники
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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