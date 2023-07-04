Важное 04 июля 2023, 08:16 Аэропорт Внуково возобновил работу Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу РИА «Новости»

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Аэропорт Внуково возобновил работу без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково возобновил работу с 08:00 4 июля», — говорится в сообщении ведомства.

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Утром во вторник Росавиация вводила ограничения во Внуково на выпуск и прием воздушных судов. Всего на запасные аэродромы ушли шесть рейсов: по одному у авиакомпаний Flydubai, UTair и Azur Air — в Домодедово, а также три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево.

Другие аэропорты столицы и Московской области продолжали работу в штатном порядке. Все авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения и аэропортовые службы работали в привычном графике.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в небе над Новой Москвой и Подмосковьем. Работу ПВО показали на видео.