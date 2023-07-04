Происшествия 04 июля 2023, 06:59 Работу ПВО в Новой Москве сняли на видео Уничтожение БПЛА в Новой Москве сняли на видео

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Жители Новой Москвы утром 4 июля услышали несколько громких звуков и вызвали спасателей. Очевидцы сняли облако черного дыма в небе и выложили в интернет. Видео показал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

В небе за многоэтажками около села Валуево увидели облако черного дыма и предположили, что сработала система ПВО. Экстренные службы приняли несколько вызовов на место предполагаемого происшествия и осмотрели территорию. По предварительной информации, повреждений и возгораний не обнаружили.

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Два беспилотника остановили при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Новой Москве, еще один — в Калужской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. Собеседник заявил, что на столицу направили БПЛА вертолетного типа.

Серию громких хлопков услышали в Марушкино со стороны аэропорта. По информации Telegram-канала Baza, самолеты, летевшие во Внуково, начали перенаправлять в другие воздушные гавани.