Происшествия 04 июля 2023, 06:26 Средствами РЭБ в Новой Москве сбили два беспилотника, в Калужской области — один Два беспилотника средствами РЭБ сбили в Новой Москве, один БПЛА - в Калужской области РИА «Новости»

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В сторону Москвы утром 4 июля направили три беспилотных летательных аппарата вертолетного типа. Два из них сбили в Новой Москве, один — в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Собеседник агентства сказал, что по предварительным данным, в разное время в сторону столицы летели три БПЛА вертолетного типа. Их остановили при помощи средств радиоэлектронной борьбы — один вывели из строя в Калужской области, два других в Новой Москве. Информация о возможных пострадавших не поступала.

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По информации источника «360», жители Новой Москвы утром массово обратились в экстренные службы. Они рассказали о двух громких звуках и следах в небе над поселением Филимонковское. Прибывшие на место спасатели осмотрели территорию — видимых повреждений и задымлений не обнаружили.

Система ПВО 3 июля сбила беспилотник в Белгородской области. Его засекли в Валуйском городском округе над селом Борки.