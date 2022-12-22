Общество 22 декабря 2022, 00:06 Более 50 рейсов в московских аэропортах задержали или отменили из-за непогоды Порядка 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево Публичное достояние

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В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково вечером 21 декабря отменили или задержали порядка 50 рейсов. Такие данные представил сервис «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 22:02 по московскому времени во Внукове задержали восемь рейсов и отменили семь. В аэропорту Домодедово шесть вылетов отменены и 17 задержаны. В Шереметьеве девять рейсов задержали и пять отменили.

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Вечером в некоторых районах Москвы и Подмосковья прошел ледяной дождь. Жители московского региона в социальных сетях начали публиковать кадры, на которых видно, как коркой льда покрылись пешеходны дорожки и деревья.

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Всего несколько дней назад в столице прошли сильные снегопады. Из-за непогоды утром 19 декабря в московских аэропортах также отменили и задержали рейсы.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заверила, что до конца года сильных снегопадов больше не будет. Осадки придут в столицу уже в следующем году.