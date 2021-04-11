Аэропорт Якутска закрыли из-за непогоды

В Якутске закрыли аэропорт из-за плохой погоды. В результате пять рейсов, прибывающих в город, перенесены на 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«По метеоусловиям, а также в связи с закрытием аэропорта на регламент с 14:00 (08:00 по московскому времени) воскресенья до 04:00 (22:00 по московскому времени 11 апреля) понедельника прибытие пяти рейсов перенесено на 12 апреля, в том числе двух рейсов из Москвы», — передал ТАСС слова представителя пресс-службы.

Помимо этого, задержано прибытие рейсов из Новосибирска, Владивостока и Санкт-Петербурга. В регионе с субботы шел сильный снегопад, столбик термометра опустился до -8 градусов.

Эксперты ранее рассказали, что менять зимнюю резину на летнюю нужно после того, как сойдет снег и установится среднесуточная температура выше +5…+6 градусов. Когда температура держится выше этой отметки, зимняя резина теряет эффективность. Более того, в жаркую погоду зимняя резина может перегреваться, поскольку она гораздо мягче летней.