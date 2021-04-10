Водителям дали совет, когда менять зимнюю резину

Менять зимнюю резину на летнюю нужно после того, как сойдет снег и установится среднесуточная температура выше +5…+6 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты «СберАвто».

Когда столбики термометра держатся выше этой отметки, зимняя резина теряет эффективность. Ухудшаются сцепные свойства и увеличивается тормозной путь, и поэтому вырастает риск аварий. В жаркую погоду зимняя резина может перегреваться, поскольку она гораздо мягче летней.

Хотя правила разрешают использование разных шин на передней и задней осях машины, водителям рекомендуют менять весь комплект, поскольку у некоторых из них уже высок износ. А вот сочетать резины разных сезонов не только опасно, но и запрещено.

Хранить резину нужно в прохладном темном помещении и обязательно в вертикальном положении. Это нужно, чтобы не деформировались бока. Также нельзя допускать, чтобы резина пересыхала. А вот шины в сборе с дисками лучше складывать штабелями друг на друга и хотя бы иногда перекладывать.

Накачивать шины азотом не рекомендуется. Хотя многие водители считают, что это позволяет продлить срок жизни покрышек и снизить коррозию диска, на самом деле этому способствует и наружная среда. Кроме того, накачка азотом намного дороже, и подкачать шины в случае прокола будет не так просто.

Ранее российских водителей предупредили, что компании, которые предлагают оформить карту техосмотра удаленно и без заезда на сервис, занимаются мошенничеством.