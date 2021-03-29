Якутские швеи отправили Manizha лоскутки для наряда на Евровидении

Лоскутки для наряда певицы Manizha на Евровидении передали якутские швеи. Певица планирует выступить на конкурсе в костюме, сшитом из кусочков ткани, присланных со всей России.

«Небольшое панно в виде пяти харах (пять глаз) имеющее обережное значение, сшито в технике кыбытык тигии. Это традиционное шитье, очень красочное, яркое. Наши бабушки были очень бережливы и терпеливы, создавая из крошечных кусочков шедевры», — сообщила в Instаgrаm руководитель НКО мастеров якутской национальной одежды Светлана Максимова.

Manizha будет выступать в наряде, сшитом из лоскутков ткани, присланных со всей России. Однако мать девушки Наджиба Усманова, как сообщило РИА «Новости», рассказала, что были проблемы с тканями из Якутии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Выбор российской певицы Manizha таджикского происхождения для участия в Евровидении вызвал скандал в стране. Общественные организации требовали проверить ее песню на экстремизм, а депутат РФ Елена Драпеко требовала отобрать у нее российский флаг.