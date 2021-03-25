Причиной появления люксовых часов у Белозерцева стала корзинка с фруктами

Глава «Биотэка» Борис Шпигель рассказал, что подарил экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дорогие часы в ответ на корзину фруктов, которую получил от него на Новый год. Об этом бизнесмен заявил газете «Коммерсант».

Шпигель заявил, что подарил Белозерцеву люковые часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей в ответ на его новогодний подарок.

«На Новый год я получил от губернатора Белозерцева подарок — корзинку с фруктами. Это был такой чисто символический новогодний подарок. Мне стало неудобно, что я его не поздравил, у меня ничего не было приготовлено и я, честно говоря, взял часы из своей коллекции и послал ему», — сказал Шпигель.

Шпигеля ранее задержали вместе с Белозерцевым и еще четырьмя фигурантами дела о взятках. По версии следствия, экс-губернатор Пензенской области получал от Шпигеля взятки в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes. Белозерцев также получил от бизнесмена 20 миллионов рублей наличными. Адвокаты Шпигеля заявили, что эти средства должны были пойти на строительство санатория.

Басманный суд Москвы заключил Шпигеля и других фигурантов дела под стражу до 20 мая.

Правительство Пензенской области в среду подало в отставку. Об этом писала «Газета.ru».

У дочери Шпигеля ранее провели обыски. У нее изъяли драгоценности, подаренные бывшим мужем, певцом Николаем Басковым. А во время обысков у Шпигеля изъяли коллекцию старинных книг, писало Ura.ru.