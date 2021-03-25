Кремль призвал Шпигеля обратиться в полицию, если он уверен, что его «заказали»

Признать человека виновным может лишь суд. Если бизнесмен Борис Шпигель уверен, что его «заказали», он может обратиться к правоохранителям. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его слова процитировало РИА «Новости». Песков подчеркнул, что признать человека виновным может только суд. В этой ситуации судья вынес решение задержать бизнесмена, значит, он должен находиться в СИЗО. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль ознакомился с сообщениями о плохом здоровье Шпигеля — медицинские работники СИЗО учтут этот факт.

Журналисты также поинтересовались, видели ли в Кремле публикацию, в которой Шпигель заявил о «заказном» характере своего дела. Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что видел эту публикацию, но уточнил, что никак не может ее прокомментировать.

«В случае, если какие-то незаконные действия имели место в отношении предпринимателя, любой предприниматель может и должен обращаться к правоохранительным органам. Нам не известно, были ли такие обращения в правоохранительные органы, поэтому я не могу ничего комментировать», — сказал Песков журналистам.

Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля до 20 мая. Процесс прошел 23 марта — днем ранее его вынесли из зала суда на носилках и отправили в больницу. Член ОНК Москвы Александр Хуруджи сообщил, что бизнесмен страдает различными заболеваниями, из-за которых ему будет очень трудно находиться в СИЗО.