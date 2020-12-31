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    31 декабря 2020, 11:36

    Адвокаты обжаловали арест бывшего схимонаха Сергия

    Анастасия Калинина

    Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Романова) подали жалобу в Басманный суд на решение о заключении его под стражу. Об этом рассказал юрист Иван Миронов.
    Адвокаты обжаловали арест бывшего схимонаха Сергия

    «Защитой подана апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы об аресте Романова», — передает ТАСС слова адвоката.

    Жалобу будет рассматривать Мосгорсуд. Дата заседания еще не назначена.

    Сейчас отлученный от церкви бывший священник находится в следственном изоляторе № 7. Его заключили под стражу на два месяца — до 28 февраля 2021 года. Ему предъявили обвинение по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Свою вину он не признает. Защита уже просила заменить меру пресечения или отложить арест на 72 часа, но суд отказал.

    Накануне бывший схиигумен Сергий отказался в СИЗО от еды и воды. Но, как пояснили в Общественной наблюдательной комиссии, это не голодовка. Таким образом арестованный соблюдает пост.

    Кроме того, Ленинский районный суд Екатеринбурга на пять суток арестовал помощника Сергия Всеволода Могучева. Арест связан с неповиновением сотруднику полиции.

    Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия из-за того, что он назвал эпидемию коронавируса «псевдопандемией». По его мнению, россиян «беззаконно сажают на самоизоляцию».