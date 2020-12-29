Адвокат: по совокупности наказаний Сергию грозит до 10 лет

По данным информагентства, Сергия обвинили в склонении несовершеннолетних к суициду, воспрепятствовании богослужений и самоуправстве. Кроме того, правоохранители расследуют еще одно дело, которое связано со Среднеуральским женским монастырем. Речь идет об истязании подростков на его территории.

«По совокупности наказаний ему грозит до десяти лет лишения свободы», — пояснил юрист.