Адвокат: по совокупности наказаний Сергию грозит до 10 лет
Екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский рассказал ИА Ura.ru, что бывшему схимонаху Сергию грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.
По данным информагентства, Сергия обвинили в склонении несовершеннолетних к суициду, воспрепятствовании богослужений и самоуправстве. Кроме того, правоохранители расследуют еще одно дело, которое связано со Среднеуральским женским монастырем. Речь идет об истязании подростков на его территории.
«По совокупности наказаний ему грозит до десяти лет лишения свободы», — пояснил юрист.