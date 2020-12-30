Помощника бывшего схимонаха Сергия взяли под стражу

Ленинский районный суд Екатеринбурга на пять суток арестовал помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева. Он взят под стражу по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции.

«Дело рассмотрено. Назначено пять суток», — сообщили РИА «Новости» в суде.

Ранее стало известно об административном правонарушении, которое открыли в отношении Могучева по статье КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Дело по существу не смогли рассмотреть сразу, поскольку помощника Сергия забрали в больницу для оказания медицинской помощи.

Бывшего схимонаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. После допроса в Екатеринбурге его доставили в Москву. Он арестован на два месяца. Сергий обвиняется в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Свою вину он не признает.

Основатель и духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре скандала после того, как стал отрицать опасность коронавируса. Эпидемию он назвал «псевдопандемией». По его мнению, жителей РФ «беззаконно сажают на самоизоляцию», хотят поместить в «электронный лагерь сатаны» и лишают «свободы и работы». После таких высказываний церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения. В конце концов его отлучили от церкви.