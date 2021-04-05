Адвокат шамана из Якутии заявил об ухудшении его здоровья

Родные якутского шамана Александра Габышева планируют обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния. Они хотят узнать причину, почему в последнее время он сильно ослаб.

«Как мне известно, на этой неделе родственники намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер, чтобы узнать причину ухудшения его здоровья. На свидания к Габышеву допускают только его сестру. Визуально я тоже отметила, что Александр совсем ослаб, даже говорит с трудом», — сообщила РИА «Новости» адвокат Ольга Тимофеева.

Адвокат рассказала, что ему таблетки заменили капельницей. Она планирует выяснить, что за лекарства ему вводят.

Тимофева отметила, что Габышев лежит в палате, где находятся еще 16 пациентов.

В середине марта шамана из Якутии Александра Габышева признали невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы. Процедуру провели в Якутском ПНД.

Габышев прославился на всю Россию своими походами до Москвы. В конце марта он собирался отправиться в столицу на коне в третий раз, но его задержали и отправили в ПНД.