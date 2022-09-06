Песков посчитал приговор Сафронову очень суровым | 360°

Власть 06 сентября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Песков посчитал приговор Сафронову очень суровым Представитель Кремля Песков посчитал приговор Сафронову очень суровым РИА "Новости"

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Суд выбрал суровую меру пресечения по делу журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал Песков.

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Также он отметил, что у него нет права как-либо комментировать решение суда.

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Мосгорсуд 5 сентября огласил решение по делу Сафронова. Его признали виновным в госизмене и назначили в общей сложности 22 года колонии строгого режима.

Рассмотрение дела началось в 2020 году, и все это время проходило в закрытом режиме. По словам Пескова, это связано с доказанными судом тяжкими обвинениями в адрес подсудимого.

Сам Сафронов отрицает свою вину в произошедшем. По его словам, он не передавал секретные сведения гражданам других стран, а представленные стороной обвинения документы есть в интернете.

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