«Нужны большие средства». Адвокат потерпевшей в ДТП с Билом рассказал о переговорах с женой блогера

Андрей Князев, адвокат Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП с участием Эдварда Била, признался, что ему непонятно, почему следователь тянул с признанием ее в статусе потерпевшей. Адвокат рассказал «360», что жена блогера предлагала им помощь.

«Да, вчера вечером Марию Артемову признали потерпевшей. Ее супруга признали представителем потерпевшего», — сообщил адвокат.

Князев подтвердил, что супруга Эдварда Била обращалась к ним с предложением о возмещении причиненного ущерба. Но речь шла не о финансовой помощи, подчеркнул юрист.

«Она обращалась по поводу возмещения вреда, причиненного преступлением. Да, такой факт был. Мы готовы принять эту помощь. Наша позиция, что она должна складываться из нескольких составляющих, пока ведутся переговоры. Они готовы ее оказать, мы готовы ее принять. Не в плане того, что мы хотим нажиться или выгоду свою извлечь. Мы хотим поправить здоровье, чтобы Мария была в том состоянии, как до ДТП, для этого нужны большие средства. Если они добровольно это сделают, мы, конечно, это примем», — сообщил Князев.

О том, что дело может быть урегулировано в досудебном порядке, говорить пока рано. Адвокат указал, что решение по этому вопросу должна будет принять сама Мария.

Князев подтвердил, что во вторник состояние его подзащитной улучшилось. Адвокат пока не разговаривал с ее супругом, который сейчас находится в больнице и обсуждает с врачами дальнейшее лечение.

«Мы, конечно, рады, что улучшилось состояние. Ждем, когда ее, наконец, смогут из реанимации перевести», — рассказал адвокат.

ДТП с участием Эдварда Била произошло в центре Москвы 1 апреля. Блогер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находилась Мария Артемова. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Во вторник, 6 апреля, стало известно, что она вышла из комы.

Адвокат Катя Гордон, представляющая интересы Екатерины Маничкиной, также пострадавшей в ДТП с блогером, ранее сообщила «360», что будет добиваться максимально жесткого наказания для Била.