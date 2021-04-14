Адвокат опроверг появление Била на бойцовском шоу. За это его могли бы отправить в СИЗО

Адвокат Эдварда Била опроверг информацию, что его клиент нарушил меру пресечения. По словам юриста, бой между Сашей Стоуном и Носовым прошел месяц назад, а видео в Сеть попало только сейчас.

Видео боя вышло на YouTube-канале «Наше дело» 13 апреля. На нем Эдвард Бил поддерживает одного из спортсменов. При этом пранкер прятал лицо под капюшоном, он был в темных очках и маске. Блогера заподозрили в нарушении меры пресечения на запрет определенных действий, вынесенный ему после аварии на Садовом кольце.

Адвокат Эдварда Била заявил Lifе, что бой проходил за месяц до происшествия, а его клиент всегда так одевался, чтобы его не узнали на шоу.

Адвокат Сергей Афанасьев рассказал «360», что если окажется, что на видео действительно Эдвард Бил, а бой происходил после судебного решения, то блогеру могут изменить меру пресечения.

«ФСИН может выйти с инициативой к следствию, и следователь, получив информацию, что нарушена мера пресечения, может обратиться в суд для изменения ее. Данная мера пресечения может быть изменена на более строгую, например, домашний арест либо содержание обвиняемого в следственном изоляторе под стражей», — сказал юрист.

Сейчас Эдварду Билу запрещено покидать жилье с 20:00 до 08:00 и посещать массовые мероприятия.