СМИ заметили похожего на Эдварда Била человека на бойцовском шоу в Москве

Человека, который похож на Эдварда Била, заметили на бойцовском шоу в столицу. Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на промоушен, сначала молодой человек был в маске и очках, но потом показал лицо. Теперь у него могут быть проблемы, поскольку блогеру нельзя покидать дом по ночам.

По данным телеканала, на шоу он появился в составе команды одного из его участников. Он избавился от маскировки на трибуне.

«360» на момент публикации новости не удалось получить комментарий адвоката Била Сергея Жорина.

1 апреля в районе блогер Эдвард Бил за рулем спортивной Audi на скорости выскочил на встречку на Новинском бульваре в центре Москвы. Он влетел в Volkswagen, которым управляла женщина. Она получила тяжелейшие травмы и попала в реанимацию. Ранее ее муж Константин сообщил о нескольких операциях, которые уже провели врачи.

Пострадавшая находилась в коме, из которой вышла на пятый день после аварии. Блогер навестил ее в больнице. Эдвард Бил пообещал собрать для женщины пять миллионов рублей.

После ДТП завели уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». 3 апреля состоялось заседание суда, во время которого Эдварду Билу избрали меру пресечения. Арестовывать его не стали. Суд отпустил пранкера с запретом определенных действий. Ему нельзя выходить из дома с 20:00 до 08:00, садиться за руль, пользоваться телефоном и интернетом.