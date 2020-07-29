Адвокат предположил, что Ефремов мог быть не за рулем в день ДТП

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев согласен лишь с фактом, что актера во время ДТП находился в машине. Однако был он в этот момент за рулем или нет — будет обсуждаться в суде.

«Тему о том, находился ли Ефремов за рулем автомобиля в ту ночь, мы будем обсуждать в суде. В машине он - да, находился», — сказал адвокат в комментарии телеканалу RТ.

Пашаев также заявил, что актер «никогда свою вину не признавал». Об этом Ефремов говорил еще на предварительном следствии. По словам Пашаева, то, что артист сожалеет, не значит, что он считает себя виновным.

Ранее первое судебное заседание по делу о ДТП с Ефремовым было перенесено из-за отсутствия его защитника Пашаева. Предварительное судебное слушание началось в 10:00 в Пресненском суде.