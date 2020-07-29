Началось предварительное слушание по делу Ефремова. Видео с места
Полицейские забрали Ефремова из столичной квартиры, где он находится под домашним арестом и привезли на Зоологическую улицу.
По словам адвоката Эльмана Пашаева, артист «устал от всего» и ждет завершения дела об аварии. Последствия аварии Ефремов по-прежнему переживает тяжело.
Ранее защита актера ходатайствовала о переносе предварительного слушания, сославшись на занятость. Пашаев был уверен, что суд удовлетворит его просьбу.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади. Артист на своем внедорожнике пересек двойную сплошную и врезался в грузовой фургон. Его водитель через несколько часов скончался в реанимации.
За руль Ефремов сел пьяным. Позже экспертиза выявила следы наркотиков в его крови. Против артиста возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.