Началось предварительное слушание по делу Ефремова. Видео с места

Актера Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, где назначат дату слушаний о смертельном ДТП. «360» ведет стрим от здания суда.

Полицейские забрали Ефремова из столичной квартиры, где он находится под домашним арестом и привезли на Зоологическую улицу.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, артист «устал от всего» и ждет завершения дела об аварии. Последствия аварии Ефремов по-прежнему переживает тяжело.

Ранее защита актера ходатайствовала о переносе предварительного слушания, сославшись на занятость. Пашаев был уверен, что суд удовлетворит его просьбу.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади. Артист на своем внедорожнике пересек двойную сплошную и врезался в грузовой фургон. Его водитель через несколько часов скончался в реанимации.

За руль Ефремов сел пьяным. Позже экспертиза выявила следы наркотиков в его крови. Против артиста возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.