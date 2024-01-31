Эксклюзив 31 января 2024, 16:44 Адвокат блогера Косенко заявил, что не знает о долгах подзащитного Миллионный долг по налогам нашли у бросившего ребенка в снег блогера Косенко Соцсети Сергея Косенко

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Оскандалившийся видео с бросанием новорожденного сына в сугроб блогер Сергей Косенко накопил долг по неуплаченным налогам на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, на блогера оформлены две компании — «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение», которое занимается разработкой программного обеспечения. За какую именно деятельность скопилась задолженность, в публикации не уточнили.

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Журналисты выяснили, что Косенко начал собирать аудиторию среди зарубежных подписчиков, сменив псевдоним на Mister Thank You. Теперь он публикует ролики с раздачей денег прохожим на улицах. Блогер объявил, что намерен привлечь для сотрудничества и рекламы иностранные бренды.

Представляющий интересы Косенко адвокат Сергей Жорин в комментарии «360» заявил, что ему ничего не известно о накопленных долгах своего подзащитного. Эту информацию он пообещал проверить и доложить позднее.

Жорин уже заявлял, что в съемке скандального видео ребенок его клиента внимания не принимал. Он пояснил, что в снег Косенко бросил куклу, а после при помощи монтажа наложил лицо сына.

Аргументы адвоката не убедили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил возбудить против блогера уголовное дело и инициировать его депортацию в Россию.