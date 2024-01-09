Криминал 09 января 2024, 12:18 Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера, бросившего младенца в сугроб Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера Косенко

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Следователям поручили инициировать вопросы о выдаче Косенко правоохранителям, а также проверить соблюдение блогером налогового законодательства.

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«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег», — напомнили в СК.

В связи с обращением общественников и представителей госорганов Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело в отношении блогера по факту совершенного им поступка.

Накануне депутат Госдумы Нина Останина пообещала обратиться в Следком из-за видео с ребенком, которое опубликовал Косенко. Парламентарий назвала поступок блогера преступным и безнравственным. Даже если мужчина бросил в сугроб куклу, он все равно показал бесчеловечную модель поведения, отметила Останина.