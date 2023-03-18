Общество 18 марта 2023, 14:04 Абсолютное большинство россиян заявили о поддержке присоединения Крыма ВЦИОМ: 86% россиян положительно оценили присоединение Крыма РИА «Новости»

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Абсолютное большинство жителей России поддерживают принятое в 2014 году решение о присоединении Республики Крым. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О правильности решения принять Крым в составе России заявили 86% участников опроса. Также 53% респондентов признались, что всегда считали полуостров исконной русской землей.

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Кроме того, 56% россиян заявили о чувстве гордости, когда слышат о теме присоединения Крыма. Еще 71% участников опроса отметили, что во вступлении Крыма в состав России видят больше пользы, чем вреда.

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Крым стал частью России в 2014 году после народного референдума, на котором за этот вариант проголосовало абсолютное большинство местных жителей.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что воссоединение полуострова с Россией стало настоящим символом возвращения русских земель.

Годовщина присоединения Крыма празднуется 18 марта. Ранее президент России Владимир Путин поздравил крымчан с этой знаменательной датой.