Общество 18 марта 2023, 10:19 Глава Крыма указал на символичность воссоединения с Россией Глава Крыма Аксенов: воссоединение с Россией стало символом возвращения русских земель РИА «Новости»

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Воссоединение Крыма с Россией ознаменовало собой возвращение русских земель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Воссоединение Россией и Крыма стало символом возвращения русских земель, символом нового мирового порядка, основанного на взаимном уважении и справедливости», — написал он.

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов добавил, что жители полуострова в 2014 году стали творцами истории.

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«Сделанный в марте 2014 года выбор мы сделали не только за себя. Мы выбрали Россию для наших будущих поколений», — написал он в Telegram-канале.

Он напомнил, что республика преобразилась за последние девять лет, открыв перед собой огромные перспективы для последующего развития.

«В дни Крымской весны мы сумели не поддаться силам, захватившим власть в Киеве, настояли на своем и проявили политическую волю. Но все эти успехи не произошли бы, если бы не каждодневная забота со стороны России», — заключил глава парламента.

Крым и Симферополь 14 марта празднует девятую годовщину воссоединения с Россией. В честь памятной даты крымская молодежь развернула огромный триколор на вершине Белой горы.