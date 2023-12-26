Общество 26 декабря 2023, 16:06 Абрамович оставил несколько тысяч долларов чаевых в турецком ресторане SonDakika: бизнесмен Абрамович оставил $6 тысяч чаевых в турецком ресторане РИА «Новости»

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Российский бизнесмен Роман Абрамович оставил несколько тысяч долларов чаевых сотрудникам ресторана в Стамбуле. Об этом сообщило турецкое издание SonDakika.

По его данным, 20 декабря Абрамович вместе с друзьями посетил один из ресторанов неподалеку от Анатолийской крепости. Компания заказала шашлык, тушеное мясо и другие блюда.

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Счет за еду в заведении составил 85 тысяч турецких лир (около трех тысяч долларов или 276 тысяч рублей). Сумма чаевых, оставленных бизнесменом, оказалась в два раза больше. Как указали авторы SonDakika, предприниматель заплатил сверху 175 тысяч турецких лир, что равняется шести тысячам долларов или почти 552 тысячам рублей.

В общей сложности поход в ресторан обошелся Абрамовичу в 260 тысяч лир (девять тысяч долларов или около 830 тысяч рублей). По данным турецкого издания, бизнесмен покинул заведение в сопровождении множества телохранителей.

В марте 2022 года Роман Абрамович объявил о продаже британского футбольного клуба «Челси». Команду купил американский бизнесмен и инвестор Тодд Боули. Российский предприниматель отказался направлять деньги с продажи «Челси» в пользу Украины.