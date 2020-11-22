Главная елка страны победила на конкурсе 49 претенденток

Возраст дерева составляет 96 лет, его высота около 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а нижние ветви имеют размах около 10 метров. Новогоднее дерево выбирала специальная комиссия в 19 лесничествах Московской области.

Отбор конкурсанток лесничими начался еще летом и длился несколько месяцев. По условиям конкурса у ели не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои. пресс-служба правительства Московской области

В этом году из-за коронавируса в Москве и Подмосковье отменили праздничные мероприятия. В декабре 2019 — январе 2020 года в столице проходил фестиваль «Путешествие в Рождество», в котором были задействованы около 40 площадок, включая Красную и Манежную площади.

Москва на первом месте в стране по числу заболевших коронавирусом и по ежедневному приросту новых больных.