20 ноября 2020, 15:05
Главная елка страны выросла под Наро-Фоминском. Ей более 100 лет
Главная елка страны, которую вскоре отправят в Кремль, выросла под Наро-Фоминском. В лесу она более 100 лет, но в декабре переедет на Соборную площадь Москвы.
Энергетики Подмосковья обеспечат энергоснабжение площадки, на которой праздничное дерево готовят для отправки в столицу. Прошлой зимой главную ель выбрали под Можайском.
Тогда ей стало дерево, выросшее в Бородинском лесничестве. Оно достигло 25 метров в высоту, а ветви ели расправились на шесть метров. Ей было 90 лет.
Глава Московской области Андрей Воробьев напомнил позицию властей, связанную с новогодними корпоративами. Он обратился к компаниям и организациям с просьбой не проводить массовые увеселительные мероприятия.
О том, как проведут Новый год в условиях коронавируса и ждать ли широких гуляний, мы рассказали в материале.