Главная елка страны выросла под Наро-Фоминском. Ей более 100 лет

Энергетики Подмосковья обеспечат энергоснабжение площадки, на которой праздничное дерево готовят для отправки в столицу. Прошлой зимой главную ель выбрали под Можайском.

Тогда ей стало дерево, выросшее в Бородинском лесничестве. Оно достигло 25 метров в высоту, а ветви ели расправились на шесть метров. Ей было 90 лет.

Глава Московской области Андрей Воробьев напомнил позицию властей, связанную с новогодними корпоративами. Он обратился к компаниям и организациям с просьбой не проводить массовые увеселительные мероприятия.

О том, как проведут Новый год в условиях коронавируса и ждать ли широких гуляний, мы рассказали в материале.