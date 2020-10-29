Новый год отменяется? Каким будет праздник в эпоху коронавируса

Из-за эпидемии Новый год может пройти без массовых отмечаний и широких гуляний. Вирусологи опасаются заранее прогнозировать картину заболеваемости. А люди и компании не спешат заказывать проведение праздничных мероприятий у аниматоров и ивентщиков.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова не исключила, что в городе отменят праздничные новогодние мероприятия, в том числе детские елки. В октябре заболеваемость COVID-19 выросла на 55% в сравнении с сентябрьскими значениями.

«Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и елки, и другие мероприятия», — сказала Башкетова в эфире телеканала «78».

Гуляньям быть или нет?

Формат встречи Нового года будет зависеть от хода эпидемии и того, насколько строго люди будут соблюдать ограничительные меры. Прогнозы по заболеваемости, сделанные за два месяца, вряд ли отразят реальную картину, уверен профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Тем не менее ученый посоветовал не рассчитывать на проведение широких гуляний и массовых новогодних мероприятий.

«Скорее всего, не надо особенно рассчитывать на обширные гулянья. Это было бы неблагоразумно. Салюты могут быть, они не помешают. Но массовые скопления [людей] очень нежелательны. В любом случае, даже если уровень заболеваемости будет не очень высокий, то мы его поднимем массовыми гуляньями», — добавил Альтштейн.

Вся страна вряд ли будет сидеть дома на Новый год, люди будут праздновать, считает профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Тем более за два месяца заболеваемость может пойти на спад. Но если она останется на текущем уровне, то в празднованиях себя лучше ограничить. Даже если в новогоднюю ночь будут работать бары и рестораны.

«Судя по намерениям властей, жестких мер все-таки применять не будут. И это правильно. С одной стороны, нужно проявлять осторожность, с другой — нельзя перестараться с административными запретами. Мне не кажется, что всех посадят на карантин при даже таком относительно высоком росте заболеваемости, как сейчас», — сказал Аграновский.

Дед Мороз в маске?

Заказы на домашние поздравления детей Дедом Морозом и Снегурочкой уже есть, сообщила «360» сооснователь агентства детских праздников «Марсик Шоу» Юлия Фролова. А вот с утренниками пока ясности нет. Но частные детские центры планируют провести новогодние елки для небольших групп из 12-15 детей.

«Есть коллеги, которые приглашают нас на городские мероприятия, они сказали, что пока ничего не понятно. Если все будет хорошо, что-то планируется, но в небольших масштабах. Либо разделять деток на группы будут, либо есть те, кто предлагает в онлайн-формате проводить мероприятия», — пояснила Фролова.

Как правило, в детских садах Дед Мороз и Снегурочка общаются с воспитанниками на расстоянии. Во время домашних праздников, наоборот, контакт довольно тесный. Поэтому за здоровьем аниматоров бдительно следят, по просьбе родителей они приедут к детям в масках и перчатках.

Спонтанность решений

Подтвержденных заказов на проведение традиционных новогодних мероприятий в ивент-компаниях мало, рассказал «360» гендиректор агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский. Но есть предварительные запросы по нестандартным форматам: конкурсам и аттракционам в залах или кейтерингу. Их много, хотя гораздо меньше, чем в докоронавирусные времена. Из-за эпидемии люди опасаются заказывать мероприятия за месяц-два до их проведения. Фактически отрасль перешла на работу «здесь и сейчас» — срочный заказ и быстрая реализация.

«Я думаю, по Новому году будет очень много спонтанных решений. Когда люди будут буквально за две недели принимать решение, что они все-таки собираются, и за две недели организовывать празднование. Включаются обороты, включается команда, нет никаких проблем что-то организовать», — добавил Доброгорский.

Крупных корпоративов в этом году, скорее всего, не будет. Большие зарубежные, да и российские компании вряд ли на них решатся, поскольку слишком велик риск, что после праздника коллектив сляжет с коронавирусом. А вот небольшие организации, со штатом 30-50 человек, скорее всего, постараются коллективно отметить Новый год.

Из-за неопределенности ситуации, пояснил «360» гендиректор ивент-агентства BigJack Николай Андреев, люди опасаются заранее заказывать мероприятия. Некоторые корпоративные клиенты говорят, что будут праздновать Новый год в традиционном формате. Но есть и те, кто из-за пандемии ничего не планирует.

«Предварительно, 70% компаний никак отмечать не будут, а 30% — как-то будут. Кто-то в классическом банкетно-фуршетном формате, но с меньшим размахом. Вторые будут делать в онлайн-формате, но с хорошим продакшеном: будут снимать виртуальные студии, в них будут 3D-декорации, ток-шоу с руководством компании, а остальные будут сидеть за компьютерами с бокальчиками», — сообщил он.

Кто-то планирует заказать поздравительные видеоролики от руководства. И четвертые намерены отправить персоналу корпоративные подарки с приглашением отметить Новый год в Zoom.