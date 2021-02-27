Выпускники 2021 года будут сдавать экзамены по упрощенным правилам

В этом году выпускники будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Правительство пошло на такие меры из-за пандемии коронавируса. Постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Кроме того, выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена нужно будет сдать только государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике.

Одиннадцатиклассники, которые собираются учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку.