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    27 февраля 2021, 10:37

    Выпускники 2021 года будут сдавать экзамены по упрощенным правилам

    Анастасия Калинина

    В этом году выпускники будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Правительство пошло на такие меры из-за пандемии коронавируса. Постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Выпускники 2021 года будут сдавать экзамены по упрощенным правилам

    «В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

    Кроме того, выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена нужно будет сдать только государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике.

    Одиннадцатиклассники, которые собираются учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку.