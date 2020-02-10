Вузам-пустышкам в России придется несладко

У Минобрнауки нет плана по закрытию российских вузов, хотя их оптимизацию — выбор лучших для достижения максимального результата - намерены завершить. Ничем не рискуют те высшие учебные заведения России, которые успешно развиваются.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал РИА «Новости», что ждет российские вузы в ближайшем будущем. В ведомстве не намерены устраивать «крестовый поход».

«Этот процесс (оптимизации вузов — прим. ред.) должен быть завершен», — заметил Фальков.

Министр напомнил, что работу в этом направлении начали много лет назад. Меры поддержали на профессиональном уровне, позитивно к ней отнеслись и в обществе. В итоге удалось накопить «очень богатый опыт».

В Минобрнауки заметили, что рисков для успешно развивающихся вузов нет. Проблем не должно возникнуть у тех учебных учреждений, которые имеют материально-техническую базу и не испытывают в том числе кадровых проблем.

Заявление о закрытии вузов-пустышек, пояснил Фальков, основано на стремлении к качественному образованию.

Министр не стал называть число вузов, которые могут быть закрыты при оптимизации. По его словам, это бы указало на наличие плана по их закрытию.

О закрытии работающих без лицензии вузов сказал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Глава государства призвал объединять ресурсы научных институтов и учебных заведений и создавать из них единый вуз там, где это необходимо.