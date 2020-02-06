Путин потребовал ликвидировать «вузы-пустышки»

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких еще достаточно», — заявил российский лидер и подчеркнул, что просто избавиться от таких заведений недостаточно.

Путин пояснил, что задача намного шире. Он отметил, что там, где это необходимо, нужно объединять ресурсы научных институтов и учебных заведений и создавать из них единый вуз.

Но делать это нужно не механически и объединять без раздумий, а только там, где это необходимо, чтобы обеспечить рост качества образования и повысить заработную плату преподавателям и профессорам.