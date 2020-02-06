06 февраля 2020, 16:33
Путин потребовал ликвидировать «вузы-пустышки»
Работающие без лицензии частные вузы, выдающие себя за филиалы государственных университетов, нужно закрыть. Таких «пустышек» на рынке российского образования еще осталось достаточно много. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких еще достаточно», — заявил российский лидер и подчеркнул, что просто избавиться от таких заведений недостаточно.
Путин пояснил, что задача намного шире. Он отметил, что там, где это необходимо, нужно объединять ресурсы научных институтов и учебных заведений и создавать из них единый вуз.
Но делать это нужно не механически и объединять без раздумий, а только там, где это необходимо, чтобы обеспечить рост качества образования и повысить заработную плату преподавателям и профессорам.