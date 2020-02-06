Бюджетных мест в региональных вузах станет больше

Со следующего года в регионах станет больше бюджетных мест в вузах. Проще поступить будет там, где особенно нужны молодые и перспективные специалисты. Конкретные области пока не зазывались, но это явно будут не Москва и Петербург.

«Уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, и прежде всего в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах», — цитирует РИА «Новости» президента России Владимира Путина.

На эти цели в России выделят выделят около 70 миллиардов рублей. Сейчас важно найти решения, которые позволят повысить доходы преподавателей и профессоров в регионах, а это уже обеспечит качество образования там.

Путин также обратил внимание, что большое количество институтов в Москве и Петербурге вредит сбалансированному развитию страны. Но просто взять и «расселить» их нельзя. Тогда ведь пострадают и студенты, и преподаватели.

Ранее Владимир Путин потребовал «убирать вузы-пустышки». Это частные вузы, которые работают без лицензии и выдают себя за филиалы государственных университетов.