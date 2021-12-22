Девятилетнюю студентку МГУ не отчислят после скандала на экзамене

Отец девятилетней студентки МГУ Евгений Тепляков устроил скандал во время экзамена. Его дочь получила неудовлетворительную оценку, но отчислять ее не будут. Об этом заявила пресс-секретарь психфака вуза Александра Долгих.

По словам пресс-секретаря, юная студентка, как и все остальные учащиеся, имеет право на две пересдачи экзамена.

«Она получила неудовлетворительную оценку, но это не значит, что ее отчисляют. Она продолжает сдавать сессию, а в феврале у нее, как и у всех студентов, начинается период пересдач. И у нее будет еще две попытки сдать этот экзамен», — пояснила Долгих «Ленте.ру».

Она добавила, что экзамен был для девочки не первым. В предыдущий раз девятилетняя студентка сдала настолько, насколько смогла. Как подчеркнула пресс-секретарь, факультет больше всего переживает не из-за успеваемости ребенка, а ее психологического состояния. Во время скандала девочке пришлось стоять рядом с разъяренным мужчиной, и ее чудом не задели.

Ранее Тепляков устроил скандал на психфаке. Он заявил, что его дочь продержали на экзамене полтора часа, хотя заявлено было 20 минут. Мужчина решил подать на университет в суд.