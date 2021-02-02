Владимир Путин поздравил победителей конкурса «Учитель года»

Президент России Владимир Путин в формате онлайн-конференции пообщался с лауреатами конкурса «Учитель года России — 2020» и поздравил их с победой.

«Хочу поздравить вас с тем, что вы стали лауреатами этого замечательного, можно сказать, легендарного конкурса „Учитель года“», — сказал Путин, напомнив, что проводиться он начал еще в 90-е годы.

«Конечно, отдельно хочу отметить абсолютного победителя Михаила Гурова», — привел слова Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что конкуренция в конкурсе была острой и каждый из участников по достоинству претендовал на столь высокое звание. По его мнению, каждый из лауреатов доказал право носить звание учителя года не только благодаря высоким результатам на конкурсе, но и своей ежедневной работе в школе, постоянному труду.

Путин надеется, что такое признание послужит стимулом к покорению новых профессиональных вершин, к тому, чтобы дальше развиваться, совершенствоваться, быть вдохновляющим примером для профессионального сообщества и своих учеников.

«Новаторство, дух лидерства, чувство одной большой команды — это стержневые вещи для системы образования, а учительский труд — благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный и всегда вызывает особое уважение», — подытожил президент.

Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области, как напоминает RT. Ему вручили главную награду — «Большого хрустального пеликана».