Учителя года выбрали в России

Преподаватель математики Михаил Гуров из Ростовской области стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020». Об этом объявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

«Победителем конкурса, учителем года стал Михаил Гуров», — сказал Садовничий, который также входит в состав жюри конкурса.

Как написало РИА «Новости», Гурову получил памятный знак — хрустального пеликана.

Финал конкурса «Учитель года России-2020» прошел в Волгограде. В нем участвовали 85 преподавателей со всей страны. До последнего этапа дошли только пять человек.

Михаил Гуров преподает в Ростове-на-Дону, уточнил портал «Дон24». Издание сообщило, что учитель в рамках конкурса провел открытый урок, классный час и ответил на вопросы жюри.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что все жители региона переживали за земляка и надеялись, что Гуров дойдет до финала.