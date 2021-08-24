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    24 августа 2021, 09:03

    Вице-премьер Чернышенко заявил о готовности российских вузов к очному обучению

    Александр Блинов

    Российские вузы готовы начать новый учебный год в очной форме, но при необходимости смогут перейти на дистанционный формат обучения. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщило РИА «Новости».

    Вице-премьер Чернышенко заявил о готовности российских вузов к очному обучению

    Ректоры осознают важность профилактических мер, подчеркнул вице-премьер. И эта работа тоже организована. Все вузы готовы к обучению в очной форме, но если будет нужно, то перейдут на удаленную.

    Почти 1,2 миллиона первокурсников поступили в вузы в этом году, отметил Чернышенко.

    В Минобрнауки ранее заявили, что на фоне пандемии в вузах вырос спрос на медицинские специальности. Кроме того, глава ведомства Валерий Фальков отметил востребованность инженерных и педагогических специальностей. Вместе с тем никаких кардинальных изменений в плане подготовки не произошло.

    Восьмилетняя девочка из Москвы, которая успешно сдала ЕГЭ и вступительные экзамены в МГУ, решила окончить вуз за два года. Высшее образование она может получить в 11 лет. Однако поступить на бюджет у ребенка не получилось.