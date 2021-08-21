Сдавшая ЕГЭ в 8 лет девочка решила за два года окончить МГУ

Восьмилетней москвичке удалось успешно сдать ЕГЭ и вступительные экзамены в Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ). Теперь девочка планирует окончить вуз не за пять лет, а за два года.

Недавно юной москвичке исполнилось девять лет. После успешного прохождения ЕГЭ она сдала вступительные испытания на психологическом факультете МГУ. Поступить на бюджетное отделение у ребенка не получилось, но отец решил отдать ее на платное отделение.

Во время эфира на НТВ девочку удивили слова о том, что она проведет в вузе пять лет. Отец будущей студентки допустил, что его дочь сможет окончить университет всего через два года. Телеведущий Вадим Такменев подсчитал, что на момент выпуска девочке будет 11 лет.

Также девочка рассказала о своей мечте. Она заявила, что хотела бы получить «какие-нибудь крылья, как у Динь-Динь (феи из сказки «Питер Пэн» — прим.ред.).

Девочка находилась на домашнем обучении с четырех лет. В семь лет она сдала государственные экзамены за девятый класс, а через год прошла ЕГЭ. Она сдавала русский язык, математику, биологию и информатику.