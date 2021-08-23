Пандемия подтолкнула спрос на медицинские специальности в вузах России

В российских вузах на фоне пандемии вырос спрос на медицинские, педагогические и инженерные специальности. Об этом газете «Известия» рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Среди абитуриентов на фоне пандемии также вырос спрос на специальности в IT-сфере, отметил министр. Но никаких кардинальных изменений в плане подготовки не произошло, и сегодня спрос сбалансирован.

По словам Фалькова, безумной моды на какую-то одну специальность или направление нет. Экономисты и юристы по-прежнему остаются популярны.

Глава Минобрнауки также заявил о возможности создания в России единой системы учета грантов, выданных на то или иное исследование. С помощью такой базы ведомство рассчитывает сделать исследовательскую деятельность более комфортной.